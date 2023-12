Historischer Kern von Mönchengladbach Die ersten Blicke in den sanierten Brunnenhof

Der Brunnenhof an der Münster-Basilika erstrahlt in einem neuen Antlitz. Der lange Jahre verschlossene Hof, Teil der historischen Keimzelle der Stadt, ist nahezu fertig umgebaut. Eröffnung soll zwar erst im Mai sein. Mitglieder des Münster-Bauvereins und Interessierte konnten sich am Samstag aber für eine Stunde ein Bild von den Fortschritten des Bauvorhabens machen. Dazu hatte der Verein den Eingang an der Abteistraße für eine Stunde geöffnet.