Aktion in Mönchengladbach Die ersten Anmeldungen für den Frühjahrsputz

Herbert Dohmen will in einer Fünfergruppe den „wilden“ Parkplatz im Bereich Dohrer Straße/ Am Rottland bis zum Beginn des Landschaftsschutzgebiets von Müll befreien. Die römisch-katholische Laienorganisation „Legion Marien“ beabsichtigt mit sechs Personen am Frühjahrsputz teilzunehmen. Sie planen die Luisenstraße bis zur Carl-Sonnenschein-Schule zu säubern. Mit dabei ist dieses Mal wieder Klaus Schippers, der in Mülfort, Bereich Angerstraße, Alt Mülfort und Am Römerlager, Müll einsammeln möchte. Ursula van Ool beteiligt sich am Frühjahrsputz mit zwei Mitstreiterinnen. Wie in den Jahren vor Corona kümmern sie sich unter anderem um Brahmsstraße, Labbestraße, Gartenkamp, Haierbäumchen und um den Hardter Friedhof. Karl Zaborowski möchte in einer Vierergruppe das Wäldchen in Dorthausen aufräumen. Und Shaila Mehra wird in Neuwerk sammeln.