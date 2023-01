Müll in Mönchengladbach Hier macht das neue Papiermobil der Mags Halt

Die Mönchengladbacher müssen ihr Papier deswegen jetzt in der blauen Tonne entsorgen. Wem die nicht reicht oder wem noch keine zur Verfügung steht, kann – so betont die Mags – mit Altpapier zu einem der Wertstoffhöfe fahren oder das Papiermobil nutzen. Das soll viermal im Jahr kommen und macht am Samstag, 28. Januar, zum ersten Mal an acht Standorten im Stadtgebiet Halt. Dort können Bürger Papier, Kartons und Pappe abgeben.