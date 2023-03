Galeria-Kaufhof-Schließung in Mönchengladbach Die Hindenburgstraße erodiert

Mönchengladbach hat riesige Warenhäuser im Stadtgebiet. Sie stehen auf der grünen Wiese und heißen Amazon (Rheindahlen) und Zalando (Güdderath). Mönchengladbach hat ab dem 31. Januar 2024 aber keine Warenhäuser mehr in den Innenstädten. Wenn Galeria Kaufhof an dem Tag für immer schließen wird, dann wird auch die seit 1929 währende Einkaufshistorie an der Stelle vorbei sein. In Rheydt ist sie das schon längst.Kostenpflichtiger Inhalt Damit sind Emotionen verknüpft. Vermutlich jeder in Mönchengladbach verbindet mit dem Kaufhof oder verband mit dem 2020 in Rheydt geschlossenen Karstadt seine eigene Geschichte. Wo hat man noch den ersten Schultornister gekauft? Das Borussia-Trikot? Den Ring für die oder den Liebste(n)? Künftig wird man die Frage nicht mehr mit Kaufhof oder Karstadt beantworten, sondern mit „im Internet“. Das ist schon weniger emotional.