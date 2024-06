Techno-DJ wird Gastronom Mönchengladbach bekommt eine Strandbar

Bis Mönchengladbach seine eigene Strandpromenade bekommt, dürfte es noch ein paar Jahre dauern. Aber bloß, weil die Stadt an keinem großen See oder am Meer liegt, muss niemand auf eine Strandbar in der Stadt verzichten. Jedenfalls nicht, wenn man Alisa und Mike Kreutzer kennt. Die beiden eröffnen am Freitag, 21. Juni, ihre „Nonsense Bar“. Der Untertitel „Bar – Beach – Beatz“ deutet schon an, was die Gäste dort erwartet.