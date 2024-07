Nach Umgestaltung Wann der Spielplatz Pauenstraße in Rheindahlen eröffnet wird

Noch rechtzeitig in den großen Sommerferien soll der Spielplatz an der Pauenstraße in Rheindahlen wieder bespielt werden können. Das meldet die Stadt. Noch müssen die letzten Fundamente trocken, dann aber kann die neugestaltete Anlage eröffnet werden. Dafür gibt es auch einen Termin: Am Donnerstag, 8. August, wird der Spielplatz den Kindern bei einem Fest offiziell „übergeben“. Das von Nicole Hoffmann aus dem städtischen Fachbereich Kinder, Jugend und Familie aufgestellte bunte Programm geht von 15 bis 17 Uhr. Alle Kinder, Jugendliche und Eltern sind eingeladen.