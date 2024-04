Nach Schließung von Galeria in Mönchengladbach So lief die Eröffnung von Sinn im ehemaligen Kaufhof

Als der Galeria-Kaufhof-Konzern im März 2023 mitteilte, dass seine Filiale an der Hindenburgstraße schließt, war das für viele Mönchengladbacher ein Schock. 1954 gebaut, prägte das Kaufhaus über Jahrzehnte die Gladbacher Innenstadt. Nun drohte die riesige Immobilie leerzustehen, und die Sorge war groß, dass es lange so bleibt. Doch im Herbst vergangenen Jahres bestätigte der Textil-Händler Sinn, was bereits vorher gemutmaßt worden war: Das Unternehmen mietet nach der Schließung von Galeria Teile des Gebäudes an.