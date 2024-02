Trendsport-Angebote in Mönchengladbach Padel-Park in Holt feiert Eröffnung

Gespielt werden kann schon seit mehreren Wochen. Doch mit der Eröffnungsfeier seines neuen Padel-Parks hat Geschäftsführer Lasse Buschmann bewusst etwas gewartet. „Wir wollen jetzt erst mal, dass die Leute spielen können“, hatte er Ende Dezember gesagt. Am Samstag, 24. Februar, steht nun die offizielle Eröffnung der vier Plätze in der eigens dafür gebauten Halle an. Los geht es um 12 Uhr. Dann bieten Profi-Spieler bei einem „Showgame“ einen Einblick in die Trendsportart. Eben diese können Interessierte im Anschluss unter Anleitung auch direkt kostenfrei ausprobieren.