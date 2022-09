Veranstaltung in der City von Mönchengladbach : Viele Aktionen zur Eröffnung des Hugo-Junkers-Parks

Mönchengladbach Zum Fest gibt es verschiedene Konzerte, Kunstangebote und viel Sport wie zum Beispiel Basketball und Tai Chi. Wer will, kann auch die nähere Umgebung bei Stadtführungen erkunden.

Mit Musik-, Kultur- und Sportangeboten wird der neu gestaltete Hugo-Junkers-Park am Samstag, 24. September, offiziell eröffnet. Ein gutes Jahr wurde in der innerstädtischen Grünanlage gebaggert und gewerkelt. Jetzt laden das Quartiersmanagement und die angrenzenden Institutionen Bürger ein, den Park neu zu erkunden.

Um 13 Uhr eröffnen Oberbürgermeister Felix Heinrichs und Stadtdirektor Gregor Bonin den Festtag am Denkmal des Namenspatrons Hans Jonas nahe dem Sonnenhausplatz. Anschließend können sich Besucher durch den Park treiben lassen und dabei kleinen Konzerten der Musikschule lauschen. „Wandelkonzerte“ heißt das Konzept, bei dem die Zuhörenden von einem Schauplatz zum nächsten ziehen. In die unterschiedlichsten Ecken des Parks führt auch die Kunst-Rallye, die das Museum Abteiberg und JUKOMM zusammen anbieten. Die Teilnehmenden erfahren dabei viel Wissenswertes über die im Park verteilten Kunstwerke. An einem Kunstwerk, dem „Lesewald“ von Ferdinand Kriwet, kann man sich am Stand des SKM selber künstlerisch betätigen und die „Sprachrohre“ mitgestalten. Wer nicht nur den Park, sondern auch dessen Umfeld neu entdecken möchte, kann bereits um 11.30 Uhr und 12.15 Uhr an den Stadtführungen der Marketinggesellschaft teilnehmen. Auf der Freiluftbühne zwischen VHS und Musikschule spielen verschiedene Ensembles. Auch Tanzgruppen treten auf. Auf der Wiese vor der VHS kann man sich bei Transition Town, dem BUND und dem Eine-Welt-Laden über einen nachhaltigen Umgang mit Ressourcen informieren. Weiter Richtung Traumstraße feiert das Arbeitslosenzentrum sein 40-jähriges Bestehen und informiert über das zukünftige Kunstwerk im Garten.