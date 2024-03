Umweltdelikte in Mönchengladbach Erneut wurde giftiger Müll illegal entsorgt

Schon dreimal haben Unbekannte im Stadtgebiet von Mönchengladbach giftige Asbestplatten illegal entsorgt. Am Montag, 4. März, wurde bekannt: Es gibt einen weiteren Fundort. Dieses Mal wurden die Platten im Hardter Wald in der Nähe vom Holunderweg weggeworfen. Die bei der Mags für Gefahrenstoffe zuständige Untere Abfallwirtschaftsbehörde (UAWB) hat bereits die Ermittlungen aufgenommen und einen Zeugenaufruf gestartet. Denn solche Ablagerungen seien in keiner Weise mit wildem Hausmüll oder Sperrmüll an der Ecke zu vergleichen. Das Einatmen von Asbestfasern sei gesundheitsschädlich und krebserregend. Also handele es sich hierbei auch nicht um eine Ordnungswidrigkeit, sondern um eine Straftat, so die Mags.