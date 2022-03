Mönchengladbacher Verein ist entsetzt : Erneut Vandalismus im Schmölderpark

Mönchengladbach Der Musik-Pavillon wurde rundherum mit Graffiti beschmiert. Der Förderverein hat Anzeige erstattet. Und das ist nicht zum ersten Mal geschehen.

Horst Hübsch, Vorsitzender des Fördervereins Schmölderpark, ist sauer: „Das macht mich ohnmächtig vor Wut“, sagt er. Im Schmölderpark ist in den vergangenen Tagen der Musikpavillon beschmiert worden. Alle Säulen wurden mit Graffiti besprüht. „Hässlich und ärgerlich“ findet Hübsch das. Jetzt muss die dunkelblaue Farbe von den lindgrünen Säulen entfrent werden, und das wird teuer. „Wenn das fachgerecht gemacht werden soll, kostet das bestimmt 10.000 Euro. Das kann ein kleiner gemeinnütziger Verein, in dem nur Ehrenamtliche arbeiten, alleine nicht stemmen“, sagt Horst Hübsch.

Dabei hat Förderverein, der wie alle im Land durch Corona ausgebremst wurde, so viel vor: Am 26. Juni, ein Sonntag, ist „Art of Schmölderpark“, eine Ausstellung mit Amateurkünstlern, geplant. Und am 10. September steht erneut Sound of Schmölderpark auf der Veranstaltungsliste. Hübsch: „Was empfinden Besucher einer Kunstausstellung, wenn das Ambiente von derartigen ,Schweinereien‘ beeinträchtigt wird? Wie ist die Stimmung der Konzertbesucher, wenn sie neben fröhlichen Musikern solch hässliche Schmierereien sehen müssen?“ Der Förderverein hat Anzeige erstattet und er denkt auch darüber nach, eine Belohnung für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen, auszusetzen. Am liebsten würde Hübsch auch Videokameras anbringen lassen. Denn es ist nicht das erste Mal, dass es Vandalismusschäden im Schmölderpark gab. Im vergangenen Jahr musste der Gedichtweg mit 16 Stelen und Acrylglas-Tafeln, auf denen Verse bekannter Lyriker und Dichter stehen, erneuert werden, weil er mit sinnloser Gewalt zerstört worden war. Auch das hatte den Förderverein schon viel Geld gekostet.