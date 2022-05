Jugendbanden in Mönchengladbach : Erneut Raub am Marienplatz

An einer Bushaltestelle am Marienplatz wurde ein 15-Jähriger beraubt. Foto: Christian Albustin

Mönchengladbach Eine Gruppe junger Männer bedrohte einen 15-Jährigen. Dabei soll auch ein Messer gezückt worden sein.

Vier Jugendliche haben am Freitagabend einen 15-Jährigen am Marienplatz in Mönchengladbach-Rheydt bedroht und bestohlen. Der 15-Jährige hielt sich laut Polizeibericht gemeinsam mit Freunden gegen 19.30 Uhr an der Bushaltestelle Marienplatz auf, als sich vier Jugendliche näherten.