Drogenhandel in Mönchengladbach Erneut Dealer am Europaplatz festgenommen

Gladbach · Eine Observation von Polizisten in Zivil in Mönchengladbach war am Samstag erfolgreich. Ein mutmaßlicher Drogenhändler sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Und er ist nicht er einzige. Immer wieder gibt es Festnahmen am Europaplatz.

20.03.2023, 12:53 Uhr

Am Europaplatz in Mönchengladbach gab es erneut Festnahmen. Foto: Carsten Pfarr