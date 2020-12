Kostenpflichtiger Inhalt: Medizin in Mönchengladbach : Rat und Hilfe, wenn Gluten tabu ist

Die Ökotrophologin Stefanie Kautz berät im Neuwerker Gesundheitszentrum in Ernährungsfragen – zum Beispiel Menschen, die an einer Glutenunverträglichkeit leiden. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach An Magenkrämpfen und Durchfall leiden Menschen, die kein Gluten vertragen, wenn sie etwas Falsches essen. Berater im Neuwerker Savita-Zentrum helfen in Zusammenarbeit mit Krankenhausärzten – auch in anderen Ernährungsfragen.