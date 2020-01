Erinnerungen : Ode an Odenkirchen

Neun Jahre eine zweite Heimat: das Gymnasium. Foto: Jana Bauch

Mönchengladbach Erste Erinnerung an Odenkirchen: Eine riesige Aula, aufgeregte Eltern und beklommene Fünftklässler, die aus hölzernen Stuhlreihen auf eine Bühne starren.

Von Holger Hintzen

Auf der hat wohl Rektor Josef Langen eine Rede gehalten. Klarer stehen dem Autor die bunten Fenster mit einem Spruch irgendeines Herrn Kant vor Augen: „Der bestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir“. Schließlich trottete er mit etwa 40 Jungen und Mädchen der 5A in den so genannten B-Bau. Von da an waren wir Gymnasiasten.

Viele Mitschüler waren Odenkirchener. Der Autor, damals wohnhaft in Jüchen, ist es in den nächsten neun Jahren ein wenig geworden. Für einen zehnjährigen Dörfler war Odenkirchen ein prima Einstieg ins Stadtleben. Nicht groß, kein bisschen gefährlich, doch lebhafter als das Heimatdorf. Odenkirchen, das war anfangs: Bundesjugendspiele im Stadion an der Niers und Mädels hinterherträumen im Freibad Bellermühle. Dem Reifezeugnis viel näher waren es Freistunden im „Pikaro“, der Kneipe am Fuße des von der Lehranstalt gekrönten Hügels.

Vor allem aber waren es Nächte bei Juppa in der „Pinte“. Soziales Netzwerk hieß: Bei Juppa kannst du aufschlagen, wann du willst, es sind immer Freunde da. Nicht selten wurde der Treffpunkt zum Ausgangspunkt alterstypischer Extravaganzen. Die konnten tief in der Nacht am Meer bei Domburg enden; andere fanden sich morgens um sechs am Eiffelturm wieder. Und das Beste: Einige Odenkirchener Freunde sind es bis heute geblieben, durch Höhen und Tiefen,