Glanzzeit des Kinos Gladbachs vergessene Lichtspielhäuser

In der Glanzzeit des Kinos gab es in Mönchengladbach Dutzende Theater, in denen dem Publikum Filme vorgeführt wurden. Allein am Mönchengladbacher Hauptbahnhof konnte man zeitweise zwischen drei unterschiedlichen Kinos auswählen: das Lux-Kino mit Filmen in Dauerschleife, die Lichtburg und das Union Theater, das bei seiner Eröffnung 1948 Maßstäbe setzte. Das älteste Kino der Stadt war aber das Reichsadler, das 1932 erstmals öffnete. Aber auch in Rheydt gab es etliche Lichtspielhäuser. Im Januar 1954 kamen dort auf 1000 Einwohner statistisch gesehen 70 Kinoplätze. Aber auch in den Stadtteilen gab es Kinos. Heute sind in Mönchengladbach noch zwei Kinos übrig.