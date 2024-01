Feier in Mönchengladbach Viel gereist, gesund gelebt – und jetzt 101. Geburtstag

Mönchengladbach · Am 11. Januar 1923 wurde Erika Roche in Mittelschlesien geboren. Dass sie mal ihren 101. Geburtstag feiern würde, daran dachte sie in ihrem bewegten Leben nicht. Jetzt freut sie sich auf eine kleine Feier mit ihrer Familie.

11.01.2024 , 05:10 Uhr

Erika Roche lebte noch lange im eigenen Haus, aus gesundheitlichen Gründen zog sie in Seniorenheim. Foto: Markus Rick (rick)

Von Eva Baches