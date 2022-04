Zum Tod von Erich Oberem in Mönchengladbach : Ein Kämpferherz hat aufgehört zu schlagen

Auch das war eine Seite von Erich Oberem: Er produzierte das Hörspiel „Vit Gilles greift ein“ auf der Grundlage des Romans „Das Findelkind von Gladbach“. Foto: Denisa Richters

Mönchengladbach Wer Menschen mag, die für ihre Überzeugungen einstehen, auch wenn es ihre Karriere gefährden kann, hat Grund traurig zu sein: Erich Oberem ist tot.

Von Holger Hintzen

Er hätte es sich einfacher machen können, Mitte der 1990er Jahre. Damals war Erich Oberem Umweltdezernent der Stadtverwaltung, und die Einführung von großen Rolltonnen wurde erstmals heftig diskutiert. Oberem war gegen die Einführung eines neuen Systems – und stand damit auch gegen seine eigene Partei, die CDU. In einem Bürgerentscheid fielen die großen Tonnen 1996 mit Pauken und Trompeten durch. Oberem trat aus der CDU aus und musste sich auch bald aus der Stadtverwaltung verabschieden: 1998 wurde er von der Ratsmehrheit nicht mehr als Umweltdezernent wiedergewählt. Ab 1999 machte er dann selbst Politik im Stadtrat. Oberem gründete die Freie Wählergemeinschaft (FWG), kandidierte für den Chefposten des Oberbürgermeisters – und holte bei der Wahl 16,8 Prozent. Das war nicht wenig, aber auch nicht genug, um die Geschicke der Stadt überall so zu lenken, wie er es für richtig hielt.

Eine Geschichte, die in wenigen Sätzen sehr viel über die Person Erich Oberem erzählt. In jungen Jahren Ringer, noch mit fast 80 Jahren regelmäßig beim Kraftsport im Fitnessstudio zu finden, dazwischen auch Langstreckenläufer – der am 20. Juni 1938 als Sohn eines Maschinenschlossers geborene Gladbacher hatte Ausdauer und Stehvermögen in dem, was er tat. Sein Fähnchen nach dem Wind zu drehen, war seine Sache nicht. „Eine Tugend gibt es, die liebe ich sehr, eine einzige. Sie heißt Eigensinn“, hat Hermann Hesse einmal geschrieben. Demnach hätte der 1962 gestorbene Dichter Oberem lieben müssen, hätte er noch Gelegenheit gehabt, des Gladbacher Agieren als unbeirrbare Opposition im Stadtrat zu erleben.

Manche, die in dieser Zeit in der Verwaltung und in der Politik dieser Stadt auf Oberem trafen, würden ihm wohl eher Halsstarrigkeit und womöglich auch Rechthaberei attestieren. Das vielleicht aber auch, weil Oberem, wenn es um Sachfragen ging, kein leichter Gegner war. Das Handwerk und die Kniffe einer kommunalen Verwaltung hatte er von der Pike auf in unterschiedlichen Funktionen gelernt. Oberem wälzte auch als Politiker noch unermüdlich dicke Akten, was für Gegner zur unangenehmen Folge hatte, dass er in der Regel bestens mit einer Sache vertraut war und wusste, worüber er redete.

Oberem hat sich gerne eingemischt und für das engagiert, was er für richtig hielt. Auch wenn er dabei stur sein konnte: Ein cholerischer Dampfplauderer, der sich an seiner eigenen Empörung berauschen kann, war er nicht. Begegnete man ihm im persönlichen Gespräch mit Humor, konnte auch er mit Humor antworten. Mit Erich Oberem konnte man auch lachen.

Und auch das gehört zur Geschichte von Erich Oberems Wirken in der Politik: Die von ihm gegründete, schließlich als Ratsfraktion geschrumpfte FWG löste er 2016 auf. Es wären für die nächste Kommunalwahl nicht genügend Kandidaten zu finden gewesen. Erich Oberem zog die Konsequenz. Auch diese Akte sollte offenbar sauber geschlossen werden.