Zuschüsse für Kommunen 9,7 Millionen Euro vom Land für Unterbringung von Flüchtlingen

Außer der finanziellen Unterstützung soll es auch konkrete Maßnahmen zur Bewältigung der Situation geben. Bis Anfang 2024 will die Landesregierung zusätzliche 3000 Erstunterbringungsplätze in NRW schaffen. Zudem sollen Notunterkünfte eingerichtet werden. Auch Mönchengladbach hat eine Erstaufnahmeeinrichtung. Diese Plätze werden auf das gesamte Kontingent an Flüchtlingen, das die Stadt aufnehmen muss angerechnet.