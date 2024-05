Tiergestützte Therapie in Mönchengladbach „Der Hund ist wertfrei, er nimmt die Patienten so, wie sie sind“

In die Praxis für Ergotherapie von Julia Bien in Winkeln fahren Katja Korte und ihre Tochter Claire einmal in der Woche. Eine dreiviertel Stunde trainiert Bien dann mit dem Mädchen, dessen Zustand zu verbessern und seine motorischen Fähigkeiten beizubehalten. Claire wurde im Juli 2020 ein gutartiger Hirntumor entfernt, der sich direkt am Hirnstamm gebildet hatte.