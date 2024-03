Verkehrssituation in Mönchengladbach Daten von digitalen Geschwindigkeitsmessern nur auf Anfrage

Wenn der „Smiley“ grinst, hält sich der Autofahrer an die Geschwindigkeit, ist er traurig, fährt der Pkw zu schnell. Sechs digitale Geschwindigkeitsmesser hat das Ordnungsamt der Stadt Mönchengladbach im Einsatz. Aufgehängt werden sie an „Beschwerdestellen“ – zuletzt etwa an neu eingerichteten Tempo-30-Strecken. Interessierte Bürger können die Messergebnisse im Nachgang auch auf Anfrage der Stadt erhalten. Das ist aber kein Automatismus, den die Bezirksvertreterin Margot Heinke-Becker (Grüne) in der jüngsten Bezirksvertretung West hinterfragte.