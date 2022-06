Aktion in Mönchengladbach : Diese Strecken legten Gladbacher beim Stadtradeln 2022 zurück

Aktion in Mönchengladbach

Mönchengladbach Bei der Aktion nahmen dieses Jahr mehr aktive Radelnde teil, die auch einen neuen Streckenrekord aufstellten. Die Werte im Überblick.

Beim Stadtradeln in der Vitusstadt ist ein neuer Streckenrekord aufgestellt worden. Die 2461 Teilnehmer haben insgesamt 484.695 Kilometer auf dem Rad zurückgelegt. Zum Vergleich: Vergangenes Jahr haben die 2361 aktiven Radler 382.673 Kilometer „erfahren“.