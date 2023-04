Bildung in Mönchengladbach Das Erfolgsmodul „Codeclub MG“

Die Wand im „Creative Space“ ist knallig grün. „Die Farbe steht – genau wie der Schriftzug „Think Big“ für Motivation“, erklärt Jan Lippert, der bei der farblichen Gestaltung des Klassenraums mitentschieden hat. An der Farbe allein kann es allerdings nicht liegen, dass der Codeclub MG seit den Anfängen im Jahr 2009 als Spross der Computer-AG nichts an Faszination eingebüßt hat. Jeden Freitagnachmittag treffen sich hier nach Schulschluss rund 150 Kinder und Jugendliche und belegen dabei einen kompletten Gang des Gymnasiums am Geroweiher. Der „Creative Space“ mit wohnlichen Akzenten ist nur noch für überschaubare Gruppenarbeit und Treffen geeignet.