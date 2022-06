Kolumne Mensch Gladbach : Erfolge gegen Jugendbanden

Ist die Liste der Delikte von Intensivtätern lang genug, können – wie aktuell bei der Mönchengladbacher Jugendbande – auch Minderjährige in U-Haft kommen (Symbolfoto). Foto: dpa

Meinung Mönchengladbach Eine Gruppe Pubertierender terrorisiert in den Innenstädten von Gladbach und Rheydt vornehmlich Gleichaltrige. Die Ordnungskräfte reagieren mit Strenge und Tempo. Gut so!

In der Soziologie ist es eine wissenschaftlich belegte Binsenweisheit: Will man die Dynamik in einer Gruppe beeinflussen, muss man an den Anführer ran. Das ist bei Kriegen so, im Sport, bei Protesten, in Unternehmen. Und natürlich auch bei Jugendlichen.

Das bestätigten Polizei, kommunaler Ordnungsdienst und Jugendamt, als sie kürzlich der Bezirksvertretung Nord von ihrem Vorgehen, ihren Mitteln und den Grenzen im Kampf gegen Jugendkriminalität berichteten. Anlass war eine etwa 30-köpfigen Bande, deren Mitglieder immer wieder in den Innenstädten von Rheydt und Gladbach für Unruhe sorgen. Sie pöbeln, rauben, drohen mit Messern, schlagen zu. Ihre Opfer sind meist Gleichaltrige, denen sie Handys, angesagte Turnschuhe oder Geld abnehmen.

Das Problem: Die Täter sind nicht volljährig, einige sogar unter 14, somit nur eingeschränkt oder gar nicht bestrafbar. Die Hürden des Jugendstrafrechts sind zu Recht hoch. Denn bei jungen Menschen hat der Staat noch die meiste Hoffnung, sie auf die richtige Bahn bringen zu können. Oft müssen die Geschnappten deshalb wieder laufen gelassen werden. Sie wissen das, reizen es aus. Was Opfer und Einsatzkräfte frustriert.

Programme, solche Jugendlichen anders zu beschäftigen, etwa bei Kampfsport auszupowern, gibt es reichlich. Doch dabei kommen die Anführer ins Spiel. Sie sind natürlich nicht Ansprechpartner für Verhandlungen. Aber ob die Maßnahmen greifen, hängt von ihrer Anwesenheit ab. Sind sie nicht dabei, sind die anderen Mitglieder der Gruppe zugänglicher für die Wegweiser zur Gewaltfreiheit. Sind die Anführer dabei, bleiben die anderen unter ihrem Einfluss, das Programm hat keine Chance.

Als einer der Rädelsführer wegen der hohen Zahl seiner Delikte doch für einige Zeit hinter Gittern saß, so berichtete der Leiter der Polizeiinspektion, nahmen die Übergriffe der Gruppe merklich ab. Dann kam er frei – und es ging wieder los. Ohne den Einfluss des Anführers lässt sich die Gruppe also in eine andere Richtung steuern, mit ihm kaum. So einfach und so schwer ist es.

Deshalb ist es ein Erfolg, dass ein Richter nun einen der Anführer in Untersuchungshaft schickte. Er ist erst 15. Die Liste der ihm vorgeworfenen Straftaten muss also sehr lang sein. Ebenso wie die zweier weiterer Führungsfiguren der Gruppe. Auch bei ihnen sei eine positive Prognose nicht möglich, so die Einschätzung der Ermittler. Sie sitzen ebenfalls in U-Haft. Hoffentlich dauert ihre Abwesenheit lange genug, um den Rest der Bande doch zur Vernunft zu bringen. Wichtig ist: Polizei, Staatsanwalt und Richter handelten schnell. Straftaten müssen umgehend spürbare Folgen haben.