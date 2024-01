Lage in Mönchengladbach So haben sich die Arbeitslosenzahlen 2023 entwickelt

Hohe Energiekosten, Inflation, fehlende Fachkräfte: In den vergangenen Monaten wurden Arbeitnehmer und Unternehmer in Mönchengladbacher mit zahlreichen Problemen konfrontiert. Doch auf welche Weise hat sich die angespannte Lage 2023 auf die Arbeitslosenzahlen in der Stadt ausgewirkt?