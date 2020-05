Mönchengladbacher Landtagsabgeordneter Jochen Klenner : Entscheidungen in Krisen müssen umkehrbar sein

Mönchengladbach Der Mönchengladbacher CDU-Landtagsabgeordnete Jochen Klenner lud zu einer virtuellen Diskussion über ethische Entscheidungen in der Politik ein. „Wir wollen hinterfragen, warum wir als Politiker etwas entscheiden“, lautete Klenners Ansatz.

Was darf, was muss, was kann geschehen, um das Virus in den Griff zu bekommen? Ein Patentrezept gebe es nicht, betonte Posé. Es gehe darum, die Krise auch als Chance zu nutzen und mittels einer Risikoabwägung Entscheidungen zu treffen, die möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt auch wieder verändert werden müssen. Im Krisenmanagement müsse vermieden werden, unumkehrbare Entscheidungen zu treffen. Ein Vertreter dieses fatalen, nicht umkehrbaren Weges sei US-Präsident Donald Trump, der mit seiner Politik die Krise nicht in den Griff bekomme. Im Kontrast dazu lobte Posé den deutschen Weg, den die Politiker vorgegeben hätten und den die Bürger umsetzten. „Ich bin begeistert, wie sie mitziehen.“ Entscheidend sei nämlich nicht, was die Politik bestimmt, sondern die freie Entscheidung jedes Einzelnen, den Weg durch die Krise mitzugehen.