Mönchengladbach: Entschädigung für NS-Opfer

Mönchengladbach Von den Nationalsozialisten Verfolgte erhalten Geld, das der Bund als Wiedergutmachung bezeichnet. Manfred Schmitz-Berg hat ein Buch zum Thema geschrieben.

Die nationalsozialistische Terrorherrschaft mit millionenfachem Mord und ungezählten Verbrechen an ethnischen, religiösen und anderen Gesellschaftsgruppen: Welche Wiedergutmachung gab und gibt es in Deutschland für die Überlebenden? Wie gelungen ist das Konzept der Wiedergutmachung? Fragen, denen Manfred Schmitz-Berg, früher Richter am Oberlandesgericht Düsseldorf, in seinem Buch „Wieder gut gemacht? Die Geschichte der Wiedergutmachung seit 1945“ nachgeht. Auf Einladung der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit stellte er im Rheydter Ernst-Christoffel-Haus Auszüge vor.