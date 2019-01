Ärger in Mönchengladbach: Engpässe bei Gelben Säcken in vielen Abholstellen

Mönchengladbach Nach dem Chaos beim Verteilen der Säcke für Leichtverpackungsmüll in den Haushalten geht die Pannenserie weiter.

Doch jetzt sieht man in vielen Kiosken, Tankstellen und Lottoannahmestellen, mit denen eine Ausgabe der Säcke vereinbart worden war, Schilder mit der Aufschrift „Gelbe Säcke. Noch nicht da!!!!“ oder „Hier keine Gelben Säcke. Bitte nicht fragen!!!“. Dorothea Wyerbrock war beispielsweise am 3. Januar, also dem 2. Ausgabetag der Gelben Säcke, gegen 10.30 Uhr in einer Rheydter Verteilstelle. „Da waren schon keine Gelben Säcke mehr da“, sagt sie. Der Inhaber habe ihr erklärt, dass er aus verschiedenen Gründen nicht mehr als Abholstelle zur Verfügung stehen werde. Wie er einem anderen Kunden berichtete, sei er unter anderem beschimpft worden, weil er keinen Nachschub liefern konnte, obwohl er selbst nichts dafür könne. Bei RMG teilte man mit, dass die Nachfrage nach Gelben Säcken in Mönchengladbach sehr hoch und daher der Bestand rasch aufgebraucht gewesen sei.