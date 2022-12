Strom und Gas werden teurer Mönchengladbacher Großwäscherei rechnet mit viermal höheren Energiekosten

An manchen Tagen wird Heiko D’Amicis die Arbeit in der Großwäscherei in Hardt zu viel. Dann braucht er Abstand von den Tausenden Säcken, die über seinen Kopf hinweggleiten, den stampfenden Maschinen und dem Geruch von nasser Wäsche. Er sagt seinen Kollegen Bescheid und zieht sich zurück. Alle verstehen das, keiner beschwert sich darüber.