Fortbildung für Ärzte in Mönchengladbach : Endometriose-Zentrum am Bethesda schulte Gynäkologen

Endometriose-Zentrum am Bethesda schulte Gynäkologen

Fortbildung für Ärzte in Mönchengladbach

Mönchengladbach Die Ärzte lernten neue Methoden der minimal-invasiven Behandlung dieser häufigen Unterleibserkrankung bei Frauen. Was diese bewirken soll.

Das Bethesda Krankenhaus der Johanniter war für 25 Gynäkologen für zwei Tage ein Lehrkrankenhaus. Die Ärzte nahmen an der Fortbildung „Masterclass Endometriose“ teil. Drei Operationssäle waren reserviert für Lehrassistenzen, bei denen die teilnehmenden Ärzte drei führenden Endometriose-Spezialisten live bei komplizierten Eingriffen über die Schulter schauen konnten. Fachvorträge, die Besprechung von Fallbeispielen aus dem klinischen Alltag und die Erarbeitung von Behandlungskonzepten ergänzten das Programm.

Bei der Endometriose handelt es sich um eine häufige Unterleibserkrankung bei Frauen. Starke Regelschmerzen und ein unerfüllter Kinderwunsch sind die bedeutendsten Symptome. Obwohl rund zwei Millionen Frauen in Deutschland an Endometriose leiden, dauert es oft lange, bis die richtige Diagnose gestellt und zielführend therapiert wird.

Bei einer Endometriose wächst gebärmutterähnliches Gewebe außerhalb der Gebärmutter wie zum Beispiel an Eierstöcken, Darm, Blase, Harnleiter oder in der Bauchhöhle. Endometriose-Herde können Verwachsungen bilden und bleibende Schäden sowie starke Schmerzen verursachen. Wie diese häufig schwierig zu operierende Krankheit erfolgreich minimalinvasiv behandelt wird, demonstrierte im Rahmen der Fortbildung Darius Salehin, Chefarzt der Klinik für Frauenheilkunde und Leiter des Endometriose-Zentrums im Bethesda Krankenhaus. Gemeinsam mit seinem Duisburger Kollegen Harald Krentel und dem Arzt Sebastian Schäfer aus Münster zeigte Salehin die Behandlung an praktischen Fällen aus dem Klinikalltag.