Veranstaltung in Mönchengladbach : Endlich wieder Oldtimer-Schauen am Flughafen

Beim „Oldtimer Fly & Drive in“ wird das Rollfeld zu einem Paradies für Freunde der alten „Schätzchen“. Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Mönchengladbach Wegen der Pandemie sah es so aus, als würde das beliebte „Oldtimer Fly & Drive in“ erst in einigen Wochen stattfinden. Doch bei guten Corona-Werten in Mönchengladbach konnten die Liebhaber alter Schätzchen kurzfristig doch auf ihre Kosten kommen.