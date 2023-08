Nach 15 Jahren Wartezeit in Mönchengladbach Endlich Aufzüge im Hauptbahnhof Rheydt

Menschen mit Gehbehinderung, Familien mit Kinderwagen, Fahrgäste mit schwerem Gepäck – für sie alle war es bisher nur schwer möglich, im Hauptbahnhof Rheydt auf die Bahnsteige zu gelangen. Das ist nun vorbei. Nach vielen Jahren Wartezeit ist der Einbau von zwei Aufzügen nun abgeschlossen. Das teilte die Deutsche Bahn AG am Freitag mit. Die Aufzüge führen zu den Bahnsteigen 2/3 und 4. Am Bahnsteig an Gleis 4 hat die Bahn zudem zwei neue Wetterschutzhäuser aufgebaut. Diese schützen Reisende am Bahnsteig vor Regen und Wind. Ein neuer Blindenleitstreifen im Bahnhof unterstützt Reisende mit eingeschränkter Sehfähigkeit, den Weg zum Bahnsteig zu finden. Auch die Bahnsteigausstattung (unter anderem Sitzbänke und Vitrinen) sowie die Hinweisschilder wurden erneuert, wie die Bahn weiter mitteilte.