Veranstaltung für Schüler : Endlich 18! Rechtstipps für Schüler

Mönchengladbach Internet, Ausbildungsvertrag und mehr: In der Info-Reihe „Alles was Recht ist“ wird erklärt, worauf Schüler achten sollten.

Endlich Führerschein! Endlich erwachsen! Und bald eine eigene Wohnung! Aber auf was muss ich achten? Was muss in meinem Ausbildungsvertrag stehen, was in einem Mietvertrag? Gibt es Fallen oder Klauseln, die teuer für mich werden können? Ein Ratgebertag im Landgericht soll diese Fragen beantworten.