Durchwachsene Bilanz Freibadsaison in Mönchengladbach neigt sich dem Ende zu

Laut Armin Brückner ist die Freibadsaison 2023 „ohne große Zwischenfälle“ abgelaufen. Anders sieht es etwa in Freibädern in Berlin aus, wo es Ausschreitungen gegeben hatte, oder in Langenfeld, wo zeitweise ein Einlass-Stopp erlassen werden musste, weil der Ansturm so groß war. Ähnliche Vorfälle in Mönchengladbacher Bädern seien nicht bekannt, hatte eine NEW-Sprecherin Kostenpflichtiger Inhalt Mitte August mitgeteilt.