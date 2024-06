Nach Tod auf Klassenfahrt Emily-Diabetesstiftung geht zum 1. Juli an den Start

Mönchengladbach · Kay Schierwagens Tocher wurde nur 13 Jahre alt. Das an Diebetes erkrankte Mädchen starb am 30. Juni 2019 bei einer Klassenfahrt in England. „Nie wieder soll ein Kind an dieser Krankheit sterben“, sagt der Vater und gründete eine Stiftung.

08.06.2024 , 05:10 Uhr

Kay Schierwagen mit seiner Tochter. Emily hatte an dem Tag, an dem das Foto aufgenommen wurde, Geburtstag. Foto: Schierwagen

Von Gabi Peters