Verkehrssicherheitsprojekt an Grundschulen : Elterntaxis sorgen für Chaos am Morgen

Mönchengladbach Mit der stadtweiten Aktionswoche „Goldi go“ machen sich die Mönchengladbacher Grundschulen stark für einen sicheren Schulweg. Kinder sollen nicht mehr so oft mit dem Auto zum Unterricht gefahren werden.

Morgens um fünf vor acht in Mönchengladbach: Vor den Grundschulen herrscht das Chaos. Eltern bringen ihre Kinder mit dem Auto bis vors Schultor, lassen das Kind rasch aussteigen, wenden und fahren davon. Oder sie halten auf Gehwegen, an Fußgängerüberwegen, vor Einfahrten. Die Verkehrssituation wird unübersichtlich und damit für die zur Schule kommenden Kinder gefährlich. Auch vor der Astrid-Lindgren-Grundschule an der Schmidt-Bleibtreu-Straße ist es nicht anders. „Es herrscht oft extremes Gedränge“, sagt Jennifer Reifenscheidt, deren neunjähriger Sohn Tobias seinen relativ kurzen Schulweg inzwischen allein und zu Fuß zurücklegt. Und dass, obwohl nur 39 von mehr als 250 Kindern in dieser Schule mit dem Auto zur Schule gebracht werden.

Dass sogenannte Elterntaxis eine Gefahr für andere Kinder darstellen, ist hinlänglich bekannt. Der furchtbare Unfall, bei dem im Dezember letzten Jahres ein achtjähriges Mädchen vor einer Grundschule von einem Mercedes erfasst und tödlich verletzt wurde, ist zu tragisch, um rasch in Vergessenheit zu geraten. Der Prozess gegen die Fahrerin, die auf dem Weg zu einer anderen Schule war, um ihre Kinder dort abzuliefern, beginnt in Kürze. „Dieser Unfall hat das Problem stark ins Bewusstsein der Eltern gerückt“, sagt Polizeihauptkommissar Achim Hendrix von der Direktion Verkehr der Mönchengladbacher Polizei. „Aber es dauert lange, ehe sich das Verhalten tatsächlich ändert.“ Deshalb unterstützt die Polizei den Ansatz, das Verhalten der Eltern über die Kinder zu verändern. Das ist auch das Ziel des Projekts „Goldi go“, das am Montag wieder an den Start ging. 22 Grundschulen mit 25 Standorten nehmen teil am Verkehrsprojekt, das sich Monika Müller im vergangenen Jahr ausgedacht hat. Sie ist Fachberaterin für Verkehrserziehung beim Schulamt und außerdem Grundschullehrerin. Sie weiß, wie Kinder ticken. Und wie viel Spaß sie am gemeinsamen Schulweg haben. So funktioniert das Projekt Goldi go: Eine Woche lang sollen die Kinder den Schulweg teilweise oder ganz zu Fuß zurücklegen, mit dem Roller oder auch mit dem Bus. An jedem Tag, an dem sie selbst-bewegt zur Schule gekommen sind, dürfen sie in der Klasse auf einem Plakat einen Turnschuh bunt anmalen. Es zählt auch, wenn sie von den Eltern 100 Meter von der Schule entfernt abgesetzt werden. Hauptsache, sie gehen ein Stück zu Fuß. Für zehn bunte Turnschuhe gibt es einen goldenen Turnschuh, der auf ein großes allgemeines Schulplakat geklebt werden darf.