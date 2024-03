Ausbildung in Mönchengladbach Elternabend zur Berufsberatung für Jugendliche

Zusätzlich möchte die IHK Schulleitern, Lehrkräften der Studien- und Berufsorientierung sowie Lehrkräften im Übergang Schule – Beruf einen noch tieferen Einblick in die regionalen Ausbildungsangebote ermöglichen bei „StuBO on Tour – Praktische Exkursion in die Ausbildungswelt″ am 11. März, 14 bis 16 Uhr, bei der AUNDE Group SE in Mönchengladbach. Die Teilnehmenden erhalten praktische Einblicke hinter die Kulissen und lernen die Berufsfelder kennen, in denen das Unternehmen ausbildet. Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine Anmeldung erforderlich.