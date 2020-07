Schulen in Mönchengladbach : Eltern müssen im Juli keine Ogata-Beiträge zahlen

Mönchengladbach Weil die Mitteilung vom Land NRW erst in dieser Woche kam, dürften viele Eltern von Mönchengladbacher Schulkindern bereits bezahlt haben. Aber nicht in allen Fällen wird das Geld automatisch erstattet.

Eltern von Schulkindern, die den offenen Ganztag besuchen, müssen auch für den Monat Juli keine Beiträge bezahlen. Das teilte die Stadt am Donnerstag mit. Möglich macht dies ein Erlass des Landes. Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners werde dem Rat vorschlagen, von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen und die Elternbeiträge für die Offene Ganztagsschule für die Monate Juni und Juli komplett zu erlassen. Für Kinder, die in einer Kita oder in der Kindertagespflege betreut werden, gilt das nicht, weil dort der Regelbetrieb – wenn auch eingeschränkt – wieder laufe, so das Rathaus.

Die Elternbeiträge wurden zuvor bereits für die Monate Juni und Juli zur Hälfte erlassen. Um dies praktikabler zu gestalten, wurden für den Monat Juni keine Elternbeiträge erhoben, dafür sollten im Juli die Beiträge dann wie gewohnt von den Eltern gezahlt werden. Und das hat Folgen: Weil die Mitteilung vom Land erst am 7. Juli kam, sind in den meisten Fällen die Elternbeiträge für den Monat Juli bereits durch Lastschrifteinzüge und Daueraufträge gezahlt worden.

In den Fällen, in denen Eltern der Stadt eine Einzugsermächtigung erteilt haben, werden die eingezogenen Beträge erstattet. Eltern brauchen nichts zu unternehmen. Allerdings könne es bis Mitte August dauern wegen personeller Engpässe in der Stadtkasse. Eltern, die für die Zahlung einen Dauerauftrag eingerichtet haben, werden gebeten, den Dauerauftrag für Juli auszusetzen. Gleiches gilt für andere Zahlungswege. Sofern dies nicht mehr möglich und die Zahlung bereits ausgeführt ist, werden diese Eltern gebeten, sich bei der Stadtkasse zu melden unter Tel. 02161 252700 oder per E-Mail an: stadtkasse@moenchengladbach.de.