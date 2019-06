Aktionstag : Apotheker warnen vor Dosierungsfehlern

Mönchengladbach Bei einem Aktionstag sollen Eltern über die richtige Arzneimittelgabe an Kinder informiert werden.

Eltern machen nicht selten Fehler bei der Dosierung, wenn sie Kindern und Säuglingen Medikamente verabreichen. Darauf weist die Apothekerkammer Nordrhein hin. Deshalb soll das Problem im Mittelpunkt des „Tags der Apotheke“ am Freitag, 7. Juni, stehen. An diesem Aktionstag wollten die Apotheker Patienten verstärkt über Kindermedikation informieren, sagt Birgit Nellen, Pressesprecherin der Apotheker in Mönchengladbach.

Ein häufiger Fehler sei beispielsweise, dass sich Eltern nicht an die vom Arzt verschriebene Menge halten und ihrem Kind das Medikament in einer zu niedrigen Dosierung geben, so die Apothekerkammer Nordrhein. Eine zu niedrige Dosis könne jedoch dazu führen, dass die Arznei nicht wirke – „mit unabsehbaren Folgen für die Gesundheit des Kindes“. Neben der korrekten Dosierung komme es auch auf den richtigen Zeitpunkt und die ausreichende Dauer der Einnahme an, so die Apotheker. Manche Medikamente müssten vor den Mahlzeiten genommen werden, um ihre Wirkung optimal zu entfalten, andere während oder nach dem Essen.