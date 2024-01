Gastronomie in Mönchengladbach Aus für Biker-Treff – „Elly ist jetzt eine Legende“

Elly Valckx sitzt entspannt am Kopfende des Frühstückstisches, in der Hand eine Zigarette, und erzählt Geschichten von ihrem Biker-Treff. In 20 Jahren ist einiges zusammengekommen. Zum Beispiel die letzte Tour von Herbert 2016. „Er war an Krebs erkrankt und sein letzter Wunsch war es, noch einmal mit einem Militärgespann zu fahren“, erzählt Valckx. „Er selbst ist 60 Jahre eine Triumph gefahren.“ Mit anderen Bikern hat sie dann eine Tour organisiert.