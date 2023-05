Karneval in Mönchengladbach Applaus, Lacher und eroberte Herzen beim Hoffest

Es ist 19.44 Uhr, als im Saal der Volksbank die Spannung steigt. Die rund 130 Gäste erheben sich von den Plätzen, klatschen, recken die Hälse. Wer wird denn nun das nächste Prinzenpaar? Es sind zwei, die sonst so gut wie immer beim Hoffest im Publikum standen. Heute marschieren sie selbst ein, mit dem designierten Kinderprinzenpaar: Jost Fünfstück, der führende Wagenbauer des Mönchengladbacher Karnevalsverbands (MKV), und seine Frau Elke stehen glücklich auf der Bühne, winken den vielen bekannten Gesichtern im Publikum zu. Schnell ist klar: Diese beiden aus der KG „Schöpp op“ wissen, was sie tun, was auf sie zukommt und erwartet wird. Bühnentauglich, kurzweilig, herzlich – darin sind sich alle einig.