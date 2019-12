Gedenken mit Stolperstein : Der lange Weg zurück

Elke Marion Utecht mit dem Stolperstein, der an der Lüpertzender Straße an ihre Großmutter Catharina Bückmann erinnert. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach Seit drei Jahren sucht Elke Marion Utecht nach der Identität ihrer von den Nazis ermordeten Großmutter. Ein Stolperstein erinnert an ihre Vorfahrin.

Von Susanne Jordans

Als der Stein, der an ihre von den Nazis ermordete Großmutter Catharina Bückmann erinnern soll, verlegt ist, fühlt sie sich leichter: „Ich kann sie nun verorten.“ Elke Marion Utecht ist an diesem regnerischen Tag aus dem Rhein-Sieg-Kreis nach Mönchengladbach gereist. Sie sieht genau zu, als der Künstler Gunter Demnig den Stolperstein vor der letzten eigenen Wohnstätte der Großmutter in der Lüpertzender Straße 165 in den Bürgerstein einlässt. Sie hört Bürgermeister Ulrich Elsen zu, der die Tote würdigt; anschließend bedankt sie sich bei ihm. Zwei Dutzend Menschen wohnen der Zeremonie bei, darunter Vertreter aus Politik und Verwaltung sowie der veranstaltenden Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit der Stadt und Yitzhak Hoenig, der Rabbiner der Mönchengladbacher Jüdischen Gemeinde.

Utechts Mutter Gerta (Getrud Katharina) mit ihrem Bruder Wilhelm Alfred und dem Vater. Foto: Elke Marion Utrecht

Catharina Bückmann war keine Jüdin. Sie war Christin, Mutter zweier Kinder, und psychisch erkrankt. „Davon gehe ich jedenfalls aus, denn sie wurde 1921 als 36-Jährige in die damalige Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt Süchteln-Johannistal eingewiesen. Die Nazis ‚verlegten‘ sie am 22. Juli 1941 ins hessische Hadamar, wo man sie noch am selben Tag ermordete“, sagt Elke Marion Utecht. In der damaligen Tötungsstation ermordete das faschistische Regime im Rahmen der sogenannten „Aktion T4“ Menschen mit Behinderungen und psychischen Erkrankungen.

Info Benediktpreis für den Stolperstein-Verleger Ausgezeichnet Für seine Idee, mit Stolpersteinen, in die kleine Gedenktafeln aus Messing eingelassen sind, an die Opfer der NS-Zeit zu erinnern, wird der Künstler Gunter Demnig am 26. Mai 2020 mit dem Benediktpreis von Mönchengladbach ausgezeichnet. Laudator Die Laudatio auf den Preisträger wird Ministerpräsident Armin Laschet halten. Der Preis Der Benediktpreis von Mönchengladbach ist eine der Auszeichnungen in NRW mit landesweiter Ausstrahlung.

Die Enkelin hat die Verlegung des Stolpersteins veranlasst; dies soll aber nicht der Abschluss der Nachforschungen sein, die die 74-Jährige auf der Suche nach der Identität ihrer Großmutter seit drei Jahren, als sie von deren Schicksal erfuhr, umtreibt. „Catharina Bückmann ist in meiner Familie totgeschwiegen worden. Das Schweigen einer ganzen Generation ist für uns heute schwer zu verstehen – dabei wäre das Reden vielleicht eine Grundlage für uns gewesen, Verständnis für das Verhalten unserer Elterngeneration zu entwickeln. Mein Verhältnis zu meiner Mutter war nie gut, weil ich als Kind merkte, dass sie mir etwas vorenthielt. Ich habe alles versucht, um herauszubekommen, was es sein könnte. Sie hat nie etwas gesagt“, beschreibt Utecht die Situation.

Auf der Suche nach Informationen zur Familie ihrer Mutter Gertrud Katharina Röck, geborene Bückmann, die ab ihrem elften Lebensjahr bei Verwandten in Süddeutschland aufwuchs, hat sie außer genealogischen Ergebnissen nichts gefunden. „Mein Urgroßvater hieß Friedrich Wilhelm Bückmann, wohnte in der Fliethstraße 96 und hatte ein Bettengeschäft“, weiß Utecht.

Utechts Mutter Gerta und deren Bruder Alfred als Kleinkinder. Foto: Elke Marion Utrecht

Catharina Bückmanns Mädchenname war Brandt, sie wurde am 14. Oktober 1885 in Rheindahlen geboren. Ihre Eltern waren Heinrich Anton Brandt und Gertrud Brandt, geborene Winkels. 1908 heiratete Catharina Brandt den Mönchengladbacher Conrad Wilhelm Bückmann. Das Ehepaar wohnte in der Luisenstraße 64, zog dann in den folgenden Jahren mehrmals um. Aus der Ehe gingen zwei Kinder hervor, die 1908 und 1909 geboren wurden. Im November 1918 zog die Familie in die Lüpertzender Straße 165. 1921 zog Conrad Wilhelm Bückmann allein von dort fort – ins süddeutsche Metzingen. Catharina Bückmann erkrankte und wurde in die Heil- und Pflegeanstalt Johannisthal bei Süchteln eingeliefert. 1922 wurde die Ehe geschieden.

So erschütternd ihre Familiengeschichte für sie ist, so glücklich ist Utecht, dass sie durch Gentests ihre Großcousine, eine Enkelin des Bruders ihres Großvaters in Holland, gefunden hat: „Sie sucht ebenfalls nach Informationen zu unserer Familie. Schön, dass wenigsten wir uns kennenlernen durften“, sagt sie.

Elke Marion Utecht als Kind mit ihrer Mutter (Gerta) und ihrem Bruder im Jahr 1946. Foto: Elke Marion Utrecht

Nach Angaben des Stadtarchivs wurden während des NS-Regimes 800 Mönchengladbacher Juden deportiert und ermordet. Zu den weiteren Rasseverfolgten zählten Sinti und Roma; weitere Opfergruppen waren religiös Verfolgte, psychisch kranke und behinderte Menschen, Homosexuelle und politisch Andersdenkende. Vollständige Zahlen zu diesen Gruppen gibt es nicht. Nachweislich wurden allerdings aus dem St. Josefshaus in Hardt, einer katholischen Einrichtung der Behindertenhilfe für Menschen mit Lern-, geistigen und Mehrfachbehinderungen, mehr als 300 damals dort lebende Kinder aus Mönchengladbach und dem Umkreis während des Nazi-Terrors deportiert und ermordet.

In Mönchengladbach hat Gunter Demnig bisher 278 Stolpersteine verlegt. Am vergangenen Montag, dem 16. Dezember, fügte er an sieben Orten 17 weitere Steine hinzu. Zwei davon im Gedenken an Menschen, die aufgrund von Behinderungen und psychischen Erkrankungen ermordet worden waren: Außer Catharina Bückmann ist dies Erst Meisen, zuletzt wohnhaft In der Duis 2. Vier Steine erinnern in der Marienkirchstraße vor dem Haus Nummer 49 an die ermordeten Juden Sally, Henriette, Erich und Walter Blumenthal. Weitere Steine wurden in der Weiherstraße 42 verlegt und erinnern an Siegfried, Auguste und Eddi Helmut Willner, an der Berger Dorfstraße 14 (Gustaf, Meta und Hans Hermann Harf), am Herrather Weg 11 (Simon du Karoline Harf) und in der Gasstraße 13 (Alfred, Clara und Judis Leven).

Dieses Foto ist von Catharina Bückmanns Familie. Es könnte sie selbst zeigen. Foto: Elke Marion Utrecht