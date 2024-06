Bildung in Mönchengladbach Prominente Schirmherrin für Plattform Lern-Fair

„Kinder sind unsere Zukunft. Deshalb sollte es für jede und jeden von uns eine echte Herzensangelegenheit sein, in Kinder und ihre Bildung zu investieren“, erklärt Büdenbender. Sie unterstütze Lern-Fair, weil der Verein Kinder und Jugendliche erreiche, „die von zu Hause oft keine große Unterstützung bekommen und sonst den Anschluss in der Schule verpassen könnten. Bildung aber ist für mich der Schlüssel für ein besseres Leben und eine wichtige Voraussetzung, um aktiv am gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben teilhaben zu können“, so die Schirmherrin.