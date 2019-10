Infoveranstaltung für Patienten : Beschwerden am Po nicht aussitzen

Rheydt Die Ärzte im Darmzentrum der Städtischen Kliniken möchten mit einem Tabu aufräumen und Angst abbauen. Der „Magen-und Darm-Tag“ am Samstag, 2. November, steht im Elisabeth-Krankenhaus unter der Überschrift „Beschwerden am Po? Nicht aussitzen! Wissenswertes über Hämorrhoiden & Co“.

Erklärt werden am Samstag aktuelle Operationsmethoden in der Darmchirurgie, was für Patienten mit einer Darmspiegelung tatsächlich verbunden ist, und welche Methoden es bei der Behandlung von Hämorrhoiden gibt. Ein wichtiges Thema, findet der Chirurg Helmut Grosch, Sektionsleiter Proktologie an den Städtischen Kliniken. In Deutschland gebe es immer noch pro Jahr 60.000 Neuerkrankungen von Darmkrebs und 25.000 Todesfälle. „Das ist das wohl beste Argument für eine frühzeitige Abklärung der Beschwerden“, sagt Grosch.