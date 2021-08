Agentur Elements of Art : App aus Mönchengladbach für den FC Bayern

Der FC Bayern nutzte die Dienste einer Agentur aus der Heimat des Konkurrenten Borussia Mönchengladbach. Foto: dpa/Sven Hoppe

Mönchengladbach Die Agentur Elements of Art hat ein Spiel für junge Fans des Münchner Klubs entwickelt. Was die App alles kann und wie sie bei der Zielgruppe ankommt.

(RP) Kein anderer Sport begeistert so viele deutsche Fans so sehr wie Fußball. Das weiß man natürlich auch beim FC Bayern München. Der mitgliederstarke Klub kümmert sich nicht nur um die erwachsenen Anhänger, sondern auch um seine jungen Fans. Um diese auch außerhalb des Stadions mit ihren Lieblingskickern in Verbindung zu bringen, hat die Full-Service-Agentur Elements of Art (eoa) mit Sitz an der Eickesmühle in Mönchengladbach eine App exklusiv für Mitglieder des FC Bayern Kids Club entwickelt. Damit können junge Fans als Spiel digital den Kader ihres Vereins trainieren, die Fähigkeiten der einzelnen Spieler verbessern und ihr Fußball-Wissen unter Beweis stellen. Die Anwendung ist nach Angaben der Agentur kostenlos, werbefrei und sowohl für iOS als auch Android zu erhalten.

„Dank jahrelanger Expertise im Familienmarketing hat Elements of Art unsere Vorstellungen ideal in einer modernen App umgesetzt“, zitiert die Agentur Peter Hauck, Teamleiter Kids Club, Direktion Medien, Digital und Kommunikation bei Bayern München, in einer Mitteilung. „Die App soll bei Kindern und Jugendlichen bis 13 Jahren vor allem die emotionale Bindung zu unserem Verein weiter vertiefen – und zwar durch spielerische Mehrwerte, die das Gesamterlebnis FC Bayern München optimal abrunden.“ Dass das funktioniere, zeigten die Nutzungszahlen der App, sagt die Agentur: Bereits jedes vierte Kids Club Mitglied ab acht Jahren nutze die von Elements of Art entwickelte App – Tendenz steigend.

In der App gibt es Quiz und Spiele, die einzeln oder im Duell gegen andere Mitglieder gespielt werden können. „Im medialen Nutzungsverhalten der Zielgruppe sehen wir deutlich, dass das Smartphone die Nummer eins ist, auch, um sich mit Idolen oder Vereinen zu verbinden“, sagt Erik Winterberg, Geschäftsführer von Elements of Art. Und: „Die Kids können so den FC Bayern immer und überall dabeihaben. Die spannenden Einzel- und Multiplayer-Spiele sowie das von uns entwickelte Missionsmodul, das mehrere Aufgaben miteinander verknüpft, machen die App zu einem echten Dauerbrenner.“

Durch Bezwingen eines Gegners werden die Fähigkeiten des eigenen Spielers verbessert. Für jeden Bayern-Spieler können Kondition, Athletik, Technik und Ball-Künste trainiert und so das Level gesteigert werden. Die User sammeln Medaillen und Pokale.

„Heranwachsende sind eine sehr spezielle Zielgruppe. Einerseits müssen besondere Vorsichtsmaßnahmen, zum Beispiel datenschutzrechtlich, eingehalten werden. Auf der anderen Seite entdecken Kinder und Jugendliche die Welt auf eine spielerische und kompetitive Art und Weise, die uns bestens vertraut ist. Wir betreuen große Marken, vor allem im digitalen Bereich, schon seit 1998 – dieses Wissen lassen wir in die Entwicklung all unserer Lösungen einfließen“, sagt Winterberg.