Netzwerktreffen : Autonom und elektronisch bei „MG ist IN“

Mönchengladbach Was haben der Verkehr der Zukunft, Dieter Hecking und frisch gepresste Obstsäfte gemeinsam? Sie waren alle Thema bei den mehr als 300 Gästen des Netzwerkertreffens im Hugo-Junkers-Hangar.

Die Hindenburgstraße als Teststrecke für autonom fahrende Elektrobusse – das kann Frank Kindervatter, Vorstandsvorsitzender der NEW, nicht nur sich vorstellen. Bei „MG ist IN“, dem Netzwerktreffen der Rheinische Post Mediengruppe, präsentierte er diese Idee am Dienstagabend auch in einem Gespräch, das RP-Redakteur Andreas Gruhn vor mehr als 300 Gästen im Hugo-Junkers-Hangar am Mönchengladbacher Flughafen moderierte. Der Elektromobilität gehöre die Zukunft, pflichtete Heinz Breuer, Geschäftsführer der FABA Autowelt, dem NEW-Chef bei. Allerdings brauche die automobile Kundschaft noch wesentlich mehr Ladestationen, damit der Aufbruch in die Zukunft des Verkehrs Schwung bekomme. Dass ein bisschen E-Mobilität schon funktioniert, demonstrierte Kindervatter höchstpersönlich. Ein Stück des Weges zum Hangar hatte er mit einem Elektroroller zurückgelegt, den die NEW in Mönchengladbach auf Sharing-Basis anbieten will, sobald der Gesetzgeber grünes Licht für die Nutzung solcher Roller gibt.