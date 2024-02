„Electric Avenue“ mit 18 DJs in Mönchengladbach Bei Techno-Festival nur Frauen an den Plattentellern

Ein Teil der Waldhausener Straße verwandelt sich am Freitag, 1. März, ein weiteres Mal in die „Electric Avenue“. Das seit zwei Jahren bestehende Club-Festival findet in drei Diskotheken statt, in denen insgesamt 18 DJs auflegen werden. Um 23 Uhr geht es los. Mit einem Einlassbändchen wird der Eintritt in „Die Box“, „Die Nacht“ und „Projekt 42“ gewährt. Dort erwartet Elektroliebhaber Trance und Hard Techno, Melodic und Hard Trance aber auch Drum ’n’ Bass und Housemusik.