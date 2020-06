Eiserne Hochzeit von Albert und Ria Corres : Vor 65 Jahren funkte es zwischen ihnen im Schützenzelt

Mönchengladbach Albert und Ria Corres feiern heute ihre Eiserne Hochzeit im engsten Familienkreis. Kennengelernt haben sie sich beim Schützenfest an der Waldhausener Höhe. Ihr Lieblingsort heute ist der Garten der beiden.

Es gibt Momente im Leben, die vergisst man nicht. Für Albert Corres muss es dieser Moment gewesen sein, als Ria Haselier an der Seite ihres Vaters ins Festzelt zum Schützenfest 1950 an der Waldhausener Höhe einzog. Albert Corres war damals Minister des Jungkönigs und dachte sich: Die möchte ich morgen Abend an meiner Seite haben. „Also ging mein Vater zu meinem Opa und bat ihn, Samstag mit seiner Tochter ins Zelt einziehen zu dürfen“, erzählt die Tochter Bärbel Scheszies. Doch ihr Opa stellte eine Bedingung: Albert sollte ihm eine andere Begleitung zur Seite stellen. „Mein Vater fragte eine Bekannte und sie war bereit mit meinem Opa einzuziehen“, erzählt Bärbel Schleszies.

Auf beiden Seiten war die Freude groß. Denn auch Ria hatte sich schon ein wenig in den netten, etwas älteren Mann, verguckt. Sie verbrachten einen schönen Abend zusammen und kamen sich näher. „Meine Mutter hatte das Kleid von diesem Abend noch einige Jahre als Erinnerung im Schrank“, weiß Bärbel Schleszies. Am 29. Juni 1955 sagten sie auf dem Standesamt einander „Ja“. Im Juli folgte die kirchliche Hochzeit und der Einzug in die gemeinsame Wohnung in Hamern. Bis 1982 war dies ihre Heimat, dann folgte der Umzug nach Hardt. Der Kontakt zu Freunden in Hamern brach nie ab. Das jährliche Schützenfest ist ein fester Termin.