Früher Handelsverbandschef Trauer in Mönchengladbach um Karl-Heinz Achten

Er war Jahrzehnte an der Spitze des Mönchengladbacher Einzelhandels, hat sich mit seiner ausgleichenden, aber auch zu Prinzipien stehenden Art Respekt und Wertschätzung aller Seiten erworben als fairer Hüter des Wettbewerbs. Karl-Heinz Achten, von 1964 bis 1997 Geschäftsführer des Einzelhandelsverbandes mit damals rund 2000 Mitgliedern, ist am Freitag, 13. Januar, im Alter von 90 Jahren gestorben. Der Bauernsohn und promovierte Volkswirt schaffte es, die Gladbacher und Rheydter unter einen Hut zu bringen: 1970 schlossen sich die Einzelhandelsverbände von Alt-Gladbach und Rheydt zusammen. Dabei half ihm nach eigener Aussage, dass er kein Gladbacher war, sondern aus Elmpt kam – wo er auch immer wohnte. Er verlegte die Geschäftsstelle an die Rheydter Mühlenstraße, gewann angesehene Geschäftsleute als Unterstützer. Er saß, ehrenamtlich, in mehr als einem Dutzend Institutionen: etwa der Industrie- und Handelskammer, des Arbeitsamtes, des Verkehrsvereins, der Staatlichen Gewerbeaufsicht, der Gladbacher Kreditbank. Als Achten 1997 in den Ruhestand ging, folgte ihm sein Sohn Peter Achten als Geschäftsführer. Dieser ist heute Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes NRW. RP