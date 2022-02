Workshops in Mönchengladbach : Einzelhändler lernen Digitalisierung in der Fashionbox

NRW-Digitalcoach Markus Schaaf erklärt Händlern in der Fashionbox Netzwerke und digitale Anwendungen. Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Mönchengladbach Immer mehr Kunden sind ins Internet abgewandert: Deshalb versuchen Wirtschaftsverbände wie WFMG, IHK udn Handelsverband nun, Einzelhändlern das Online-Geschäft nahezubringen. Ein Besuch.

Weil das Thema Digitalisierung für den Handel nicht mehr wegzudenken ist, haben die Wirtschaftsförderung Mönchengladbach (WFMG), die Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein und der Handelsverband NRW ein Veranstaltungsformat unter dem Motto „Innovativer Box.MG-Stopp – Wissen zum Frühstück für Einzelhändler und Innenstadtakteure“ ins Leben gerufen. Diese Workshop-Reihe richtet sich im 14-tägigen Rhythmus immer mittwochs, 9 Uhr, in der Fashionbox, Hindenburgstraße 12, an Interessierte und Händler aus der Stadt. Die Teilnahme wird per Mail unter fashionbox@wfmg.de angemeldet.

Zirka 30 Minuten müssen investiert werden, und in dieser Zeit bietet sich für die Teilnehmer nicht nur die Möglichkeit eines kommunikativen Austauschs, sondern auch theoretische und – nach Absprache – ebenso praktische Hilfe zu erhalten.

Ein erster Workshop fand am Mittwoch statt. Referent und Ansprechpartner war NRW-Digitalcoach Markus Schaaf vom Handelsverband NRW, der in seinem Vortrag Netzwerke sowie digitale Anwendungen erklärte. Schaaf ist einer von sechs Coaches, die in fünf Regierungsbezirken des Landes diesen Dienst versehen. Thematisiert wurde die Digitalisierung des Einzelhandels.

Zu beobachten ist eine sinkende Kundenfrequenz. So ergab eine Umfrage des Handelsverbandes, dass 56 Prozent der Befragten (coronabedingt) seltener in Geschäften einkaufen. 21 Prozent geben an, auch nach der Pandemie weniger in Geschäften einkaufen zu gehen. 18 Prozent wollen weiterhin die stationären Geschäfte vorziehen. Einer weiteren Umfrage zufolge verkaufen 49 Prozent der befragten Händler noch rein stationär, 37 Prozent vertreiben Waren zusätzlich auf Online-Kanälen, 39 Prozent über einen eigenen Shop.

Nun sieht das Konzept vor, kleine und mittelgroße Händler an die Hand zu nehmen, um Impulse zu geben. Dabei helfen Digitalcoaches wie Markus Schaaf. Händler werden stärker auf den konkreten Bedarf fokussiert. Das heißt, Richtungen aufzuzeigen, Prozesse zu begleiten, und Hilfe bei einem ganz konkreten Anliegen anzubieten.

Zum Angebot wurde ein spezielles Förderprogramm erstellt. Man kann sich Maßnahmen zur digitalen Weiterentwicklung mit bis zu 2000 Euro bezuschussen lassen. Die Digitalcoaches helfen mit Tipps, Beispielen und Unterstützung. Speziell zur Förderung wurde ein Tutorial zur Antragstellung erstellt. Mehr dazu unter: www.digitalcoachnrw.de.